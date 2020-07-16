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На Мальті тиждень не фіксують нові випадки коронавірусу

Четвер, 16 липня 2020, 13:35

На Мальті тиждень не реєструють нові випадки інфікування коронавірусом, оголосив міністр охорони здоров’я Крістофер Фірне.

Про це повідомляє "Європейськ аправда". 

"Сьогодні закінчується тиждень без нових випадків Covid-19 на Мальті. Ми продовжуємо виявляти обережність, щоб продовжувати домагатися успіху", - написав міністр у Twitter.

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Востаннє один новий випадок коронавірусу на Мальті зареєстрували 9 липня. 

За чотири місяці на Мальті було зафіксовано 674 випадки захворювання і 9 випадків смерті. 

Зараз в країні лише чотири активних випадки зараження вірусом. 

Мальта відновила польоти до свого єдиного міжнародного аеропорту 1 липня.




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Мальта Коронавірус
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