На Мальті тиждень не фіксують нові випадки коронавірусу

На Мальті тиждень не реєструють нові випадки інфікування коронавірусом, оголосив міністр охорони здоров’я Крістофер Фірне.

Про це повідомляє "Європейськ аправда".

"Сьогодні закінчується тиждень без нових випадків Covid-19 на Мальті. Ми продовжуємо виявляти обережність, щоб продовжувати домагатися успіху", - написав міністр у Twitter.

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Востаннє один новий випадок коронавірусу на Мальті зареєстрували 9 липня.

За чотири місяці на Мальті було зафіксовано 674 випадки захворювання і 9 випадків смерті.

Зараз в країні лише чотири активних випадки зараження вірусом.

Мальта відновила польоти до свого єдиного міжнародного аеропорту 1 липня.







