На Мальті тиждень не фіксують нові випадки коронавірусу
Четвер, 16 липня 2020, 13:35
На Мальті тиждень не реєструють нові випадки інфікування коронавірусом, оголосив міністр охорони здоров’я Крістофер Фірне.
Про це повідомляє "Європейськ аправда".
"Сьогодні закінчується тиждень без нових випадків Covid-19 на Мальті. Ми продовжуємо виявляти обережність, щоб продовжувати домагатися успіху", - написав міністр у Twitter.
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Востаннє один новий випадок коронавірусу на Мальті зареєстрували 9 липня.
За чотири місяці на Мальті було зафіксовано 674 випадки захворювання і 9 випадків смерті.
Зараз в країні лише чотири активних випадки зараження вірусом.
Мальта відновила польоти до свого єдиного міжнародного аеропорту 1 липня.
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