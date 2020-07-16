На Мальте неделю не фиксируют новые случаи коронавируса
Четверг, 16 июля 2020, 13:35
На Мальте неделю не регистрируют новые случаи инфицирования коронавирусом, объявил министр здравоохранения Кристофер Фирне.
Об этом сообщает "Европейские аправда".
"Сегодня заканчивается неделя без новых случаев Covid-19 на Мальте. Мы продолжаем проявлять осторожность, чтобы продолжать добиваться успеха", - написал министр в Twitter.
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Последний раз один новый случай коронавируса на Мальте зарегистрировали 9 июля.
За четыре месяца на Мальте было зафиксировано 674 случая заболевания и 9 случаев смерти.
Сейчас в стране всего четыре активных случая заражения вирусом.
Мальта возобновила полеты к своему единственному международному аэропорту 1 июля.
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