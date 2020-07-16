На Мальте неделю не фиксируют новые случаи коронавируса

На Мальте неделю не регистрируют новые случаи инфицирования коронавирусом, объявил министр здравоохранения Кристофер Фирне.

Об этом сообщает "Европейские аправда".

"Сегодня заканчивается неделя без новых случаев Covid-19 на Мальте. Мы продолжаем проявлять осторожность, чтобы продолжать добиваться успеха", - написал министр в Twitter.

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Последний раз один новый случай коронавируса на Мальте зарегистрировали 9 июля.

За четыре месяца на Мальте было зафиксировано 674 случая заболевания и 9 случаев смерти.

Сейчас в стране всего четыре активных случая заражения вирусом.

Мальта возобновила полеты к своему единственному международному аэропорту 1 июля.