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На Мальте неделю не фиксируют новые случаи коронавируса

Четверг, 16 июля 2020, 13:35

На Мальте неделю не регистрируют новые случаи инфицирования коронавирусом, объявил министр здравоохранения Кристофер Фирне.

Об этом сообщает "Европейские аправда".

"Сегодня заканчивается неделя без новых случаев Covid-19 на Мальте. Мы продолжаем проявлять осторожность, чтобы продолжать добиваться успеха", - написал министр в Twitter.

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Последний раз один новый случай коронавируса на Мальте зарегистрировали 9 июля.

За четыре месяца на Мальте было зафиксировано 674 случая заболевания и 9 случаев смерти.

Сейчас в стране всего четыре активных случая заражения вирусом.

Мальта возобновила полеты к своему единственному международному аэропорту 1 июля.

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