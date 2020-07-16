У Німеччині поліція п'ятий день поспіль шукає "лісового Рембо"

У Німеччині поліція п’ятий день поспіль продовжує шукати 31-річного Іва Рауша, який обеззброїв чотирьох офіцерів поліції та втік до лісу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Bild, про це поліцейські розповіли вранці у четвер.

Правоохоронці отримували близько 270 повідомлень про можливе місцеперебування чоловіка. Вони продовжують обстежувати старі бункери, підвали, закинуті будівлі, але поки без результату.

Також перевірили, чи не є тією самою особою чоловік, якого бачили у містечку поблизу - на нього вказали в одному з повідомлень через зовнішню схожість з Раушем, але припущення не підтвердилося.

Фото: ЕРА

Поліція заявляє, що Ів Рауш добре озброєний, непередбачуваний та добре знає місцевий ліс. Пошуки ускладнює густа рослинність та значний перепад висот.

Фото: ЕРА

Вже видано національний і європейський ордери на його арешт. Також стало відомо, що кілька років тому Раушу було заборонено володіти зброєю і боєприпасами. У разі затримання йому загрожує від 5 до 15 років у в'язниці.

Матір Рауша, з якою вдалося поспілкуватися журналістам, каже, що останній раз бачила його минулої середи.

"Ів не схильний до агресивної поведінки. Я просто шокована, те що відбувається, просто неможливо описати", - розповіла вона.

Площа території біля міста Оппенау у землі Баден-Вюртемберг, де ховається Рауш, становить 8,6 квадратних кілометрів, перепад висот складає до 300 метрів.