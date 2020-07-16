В Германии полиция пятый день ищет "лесного Рэмбо"

В Германии полиция пятый день подряд продолжает поиски 31-летнего Ива Рауша, который обезоружил четырех офицеров полиции и скрылся в лесу.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild, об этом полицейские рассказали утром в четверг.

Правоохранители получали около 270 сообщений о возможном местонахождении мужчины. Они продолжают обследовать старые бункеры, подвалы, заброшенные здания, но пока без результата.

Также проверили, не является ли тем же лицом человек, которого видели в городе поблизости - на него указали в одном из сообщений из-за внешнего сходства с Раушем, но предположение не подтвердилось.

Фото: ЕРА

Полиция заявляет, что Ив Рауш хорошо вооружен, непредсказуемый и хорошо знает местный лес. Поиски усложняет густая растительность и большой перепад высот.

Фото: ЕРА

Уже выдано национальный и европейский ордеры на его арест. Также стало известно, что несколько лет назад Раушу было запрещено владеть оружием и боеприпасами. В случае задержания ему грозит от 5 до 15 лет в тюрьме.

Мать Рауша, с которой удалось пообщаться журналистам, говорит, что последний раз видела его в прошлую среду.

"Ив не склонен к агрессивному поведению. Я в шоке, происходящее просто невозможно описать", - рассказала она.

Площадь территории возле города Оппенау в земле Баден-Вюртемберг, где скрывается Рауш, составляет 8,6 квадратных километров, перепад высот составляет до 300 метров.