Для раннього виявлення коронавірусу в Естонії досліджуватимуть стічні води

Уряд Естонії розпорядився в четвер створити систему моніторингу коронавірусної інфекції на основі аналізу стічних вод, яка повинна виявити нову хвилю поширення інфекції на ранній стадії і з максимальною локалізацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Міжнародний досвід свідчить про те, що проби стічних вод дозволяють виявити сліди вірусу ще до появи клінічних випадків. Моніторинг стічних вод також дає відомості про регіональність поширення інфекції.

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Проби води вчені збираються брати в усіх повітових центрах, у великих містах і певних місцях, наприклад, в Талліннському аеропорту, порту, на прикордонних пунктах.

Збором проб займатимуться співробітники Тартуського університету з працівниками Естонського центру екологічних досліджень, а також підприємств з очищення води в населених пунктах.

Моніторинг буде проводитися з серпня по грудень, вартість дослідження складе 868 тисяч євро.

Як повідомлялося, результат дослідження стічних вод показав, що коронавірус вже був присутній у північній Італії в грудні, більш ніж за два місяці до того, як виявили перший випадок захворювання.