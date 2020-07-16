Для раннего выявления коронавируса в Эстонии будут исследовать сточные воды

Правительство Эстонии распорядилось в четверг создать систему мониторинга коронавирусной инфекции на основе анализа сточных вод, которая должна выявить новую волну распространения инфекции на ранней стадии и с максимальной локализацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Международный опыт свидетельствует о том, что пробы сточных вод позволяют обнаружить следы вируса еще до появления клинических случаев. Мониторинг сточных вод также дает сведения о региональности распространения инфекции.

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Пробы воды ученые собираются брать во всех уездных центрах, в больших городах и определенных местах, например, в Таллиннском аэропорту, порту, на пограничных пунктах.

Сбором проб будут заниматься сотрудники Тартуского университета с работниками Эстонского центра экологических исследований, а также предприятий по очистке воды в населенных пунктах.

Мониторинг будет проводиться с августа по декабрь, стоимость исследования составит 868 тысяч евро.

Как сообщалось, результат исследования сточных вод показал, что коронавирус уже присутствовал в северной Италии в декабре, более чем за два месяца до того, как обнаружили первый случай заболевания.