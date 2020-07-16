Посольство назвало додаткові умови для в’їзду до Греції для українців, які мають таке право

Посольство України у Греції деталізувало, які додаткові умови мають виконати українці з категорій, які і зараз мають право в’їзду до Греції.

Як пише "Європейська правда", відповідна пам’ятка розміщена на сторінці посольства у Facebook.

Посольство нагадує, що зараз у зв'язку з "коронавірусними" обмеженнями в’їхати на територію Греції можуть тільки ті громадяни України, які мають діючий дозвіл на проживання у Греції або іншій країні ЄС.

Водночас, для них є дві додаткові вимоги: попередня реєстрація та негативний тест на коронавірус.

"За наявності підстав для в’їзду в Грецію необхідно зареєструвати свій намір на сайті https:/travel.gov.gr та роздрукувати QR код – підтвердження, що є обов’язковим для перетину кордону, однак не є дозволом на в’їзд", - пояснюють у посольстві.

Також з 14 липня потрібно надавати негативний результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не більше ніж за 72 години до поїздки (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію).

Вкотре нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Читайте також: Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу.