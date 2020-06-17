У Данії знищать 11 тисяч норок через спалах коронавірусу на фермі

У норок, вирощених на одній з данських ферм, виявили коронавірусну інфекцію; близько 11 тис. тварин будуть вбиті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Влада вирішила, що з міркувань безпеки всі норки на фермі, де виявили спалах, будуть вбиті, щоб мінімізувати ризик поширення хвороби.

Забиті будуть близько 11 тис. тварин.

Зараження тварин були підтверджені після того, як коронавірусна інфекція була діагностована у людини, пов'язаної з фермою.

Це перший подібний випадок на данських норкових фермах, які є найбільшим виробником хутра цих тварин у світі.

У Нідерландах з квітня коронавірусну інфекцію виявили у норок на 13 щонайменше фермах, приблизно 570 тис. тварин забили.

На думку дослідників, деякі тварини можуть заразитися коронавірусом SARS-CoV - 2 при контакті з інфікованими людьми. У всьому світі було зареєстровано кілька таких випадків у деяких видів домашніх тварин, а також в зоопарках.

У Нідерландах були підтверджені єдині на сьогоднішній день в світі випадки зараження людини від заражених тварин, якими були норки.