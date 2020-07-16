В испанском Арагоне уничтожат 92 тысячи норок из-за вспышки коронавируса на ферме

В испанском Арагоне уничтожат более 92 тысяч норок из-за вспышки коронавируса на меховой ферме.

Как пишет "Европейская правда со ссылкой на El Pais, об этом объявило правительство Арагона в четверг.

Решение приняли в связи с расширением вспышки коронавируса среди норок на меховой ферме в муниципалитете Ла-Пуэбла-де-Вальверде. В понедельник из 90 тестов, взятых у животных, 78 оказались положительными.

Теперь для предотвращения дальнейшего распространения инфекции решили уничтожить всех животных - около 92 700 норок.

Ранее в мае ферму временно закрывали на карантин после того, как у семи сотрудников обнаружили коронавирус. С тех пор норок периодически тестировали на коронавирус.

Первые пробы 28 мая и 8 июня оказались отрицательными. Впоследствии, 22 июня, тесты оказались положительными уже у 16% из протестированных животных.

После этого количество образцов увеличили и последний тест показал положительные результаты у 86%. При этом, норки не проявляли необычного поведения и смертность среди них не была выше, чем обычно.

В департаменте по вопросам сельского хозяйства Арагона отметили, что не могут установить, в данном случае первое заражение произошло от человека к животному или наоборот.

Ранее подобные случаи уже были в Дании и Нидерландах. Там также решили уничтожить всех животных на фермах, где зафиксировали заражения.