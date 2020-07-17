Лидеры Сербии и Косово провели первые за почти 2 года личные переговоры

Лидеры Сербии и Косово провели свои первые личные переговоры за последние 20 месяцев в рамках процесса диалога при посредничестве Европейского союза, направленного на нормализацию отношений между двумя балканскими соседями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFERL.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти встретились 16 июля в Брюсселе и договорились встретиться вновь лично в начале сентября.

Встреча в четверг стала продолжением общения в формате видеоконференции 12 июля, в котором приняли участие также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и специальный представитель ЕС Мирослав Лайчак.

Переговоры на техническом уровне продолжатся на следующей неделе.

Лайчак, который является посредником в переговорах, сказал, что обе стороны сосредоточились на вопросах пропавших без вести и перемещенных лиц, а также на экономическом сотрудничестве.

Хоти покинул собрание, сказав, что в диалоге достигнут прогресс, но это была тяжелая встреча. "Я представил нашу позицию на этой встрече, и я никогда не отойду от этой позиции", - сказал он.

Сербский лидер заявил, что хочет решить неразрешенные споры с Косово. "Но очевидно, что в данный момент различия очень большие по всем важным и стратегическим вопросам", - сказал Вучич.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, который председательствует на переговорах в Брюсселе с Лайчаком, призвал обе стороны к диалогу "в духе компромисса и прагматизма".

Косово, бывшая провинция Сербии, провозгласило независимость в 2008 году, но Белград ее не признает. Пять из 27 стран ЕС - Румыния, Кипр, Греция, Словакия и Испания - также не признают независимость Косово.