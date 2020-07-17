British Airways відмовиться від усіх "Боїнгів-747" через зниження пасажиропотоку

Авіакомпанія British Airways повідомила, що розглядає намір відмовитися від усіх своїх "Боїнгів-747" через зменшення пасажиропотоку, зумовлене пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда з посиланням на ВВС, про це оголосив речник авіакомпанії.

"Ми з великим сумом підтверджуємо, що обговорюємо пропозицію відмовитися від усіх наших 747, одразу після прийняття такого рішення…

Малоймовірно, що наші "королеви неба" ще колись здійснюватимуть комерційні перевезення для British Airways, зважаючи на зниження пасажиропотоку внаслідок пандемії Covid-19", - розповів речник British Airways у коментарі британському мовнику.

British Airways має найбільшу у світі кількість "Боїнгів 747" у флоті компанії – загалом 31 літак.

"Боїнг 747", відомий також як "Джамбо Джет", донедавна був найбільшим та наймісткішим пасажирським літаком, який використовували на найбільш завантажених маршрутах.

Раніше з аналогічних причин від найбільших літаків у флоті відмовилася французька авіакомпанія Air France. Наприкінці червня вона попрощалася зі своїм найбільшим авіалайнером A380.