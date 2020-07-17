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British Airways откажется от всех "Боингов-747" из-за снижения пассажиропотока

Пятница, 17 июля 2020, 09:34

Авиакомпания British Airways сообщила, что собирается отказаться от всех своих "Боингов-747" из-за уменьшения пассажиропотока в результате пандемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда со ссылкой на ВВС, об этом объявил спикер авиакомпании.

"Мы с прискорбием подтверждаем, что обсуждаем предложение отказаться от всех наших 747, сразу после принятия такого решения ...

Маловероятно, что наши "королевы неба" еще когда-либо будут осуществлять коммерческие перевозки для British Airways, несмотря на снижение пассажиропотока в результате пандемии Covid-19 ", - рассказал представитель British Airways в комментарии британскому заказчику.

British Airways имеет наибольшее в мире число "Боингов 747" во флоте компании - всего 31 самолет.

"Боинг 747", известный также как "Джамбо Джет", до недавнего времени был самым большим и емким пассажирским самолетом, который использовали на наиболее загруженных маршрутах.

Ранее по аналогичным причинам от крупнейших самолетов во флоте отказалась французская авиакомпания Air France. В конце июня она попрощалась со своим крупнейшим авиалайнером A380.

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