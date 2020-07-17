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Британія нагадала Росії, що треба співпрацювати у справі MH17

П'ятниця, 17 липня 2020, 12:32

Велика Британія закликає Росію до повноцінної співпраці у справі збиття малайзійського Боїнга рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, пише "Європейська правда".

Рааб нагадав, що 6 років тому 10 британських громадян втратили життя, коли був збитий літак рейсу MH17 і 298 людей трагічно загинули. "Ми підтримуємо поточний судовий процес у Нідерландах, щоб забезпечити правосуддя для загиблих і їхніх близьких родичів, та закликаємо Росію до повної співпраці", - наголосив британський міністр у Twitter.

Нагадаємо, напередодні ЄС у своїй заяві до роковин загибелі рейсу МН17 висловив підтримку всім зусиллям зі встановлення істини щодо її обставин і закликав РФ визнати свою відповідальність.

Посольство США у заяві до річниці закликало Росію не ховати від суду обвинувачених у справі. 

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Велика Британія Суд по MH17 Росія
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