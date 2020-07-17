Британія нагадала Росії, що треба співпрацювати у справі MH17

Велика Британія закликає Росію до повноцінної співпраці у справі збиття малайзійського Боїнга рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, пише "Європейська правда".

Рааб нагадав, що 6 років тому 10 британських громадян втратили життя, коли був збитий літак рейсу MH17 і 298 людей трагічно загинули. "Ми підтримуємо поточний судовий процес у Нідерландах, щоб забезпечити правосуддя для загиблих і їхніх близьких родичів, та закликаємо Росію до повної співпраці", - наголосив британський міністр у Twitter.

Today, we remember that 6 years ago flight #MH17 was shot down & 298 people tragically lost their lives, including 10 🇬🇧 citizens. We support the ongoing trial in the Netherlands to deliver justice for those who died & for their loved ones, and call on Russia to cooperate fully — Dominic Raab (@DominicRaab) July 17, 2020

Нагадаємо, напередодні ЄС у своїй заяві до роковин загибелі рейсу МН17 висловив підтримку всім зусиллям зі встановлення істини щодо її обставин і закликав РФ визнати свою відповідальність.

Посольство США у заяві до річниці закликало Росію не ховати від суду обвинувачених у справі.

Читайте також - Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17.