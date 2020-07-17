Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В США новый "коронавирусный" антирекорд: более 75 тысяч заражений за сутки

Албания и Болгария снова в "зеленом" списке Украины, но "на грани"

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе обсудят план спасения своей экономики

ЕС не откроет границы для украинцев минимум еще две недели






Британия напомнила России, что нужно сотрудничать в деле MH17

Пятница, 17 июля 2020, 12:32

Великобритания призывает Россию к полноценному сотрудничеству в деле катастрофы малайзийского Боинга рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, пишет "Европейская правда".

Рааб напомнил, что 6 лет назад 10 британских граждан лишились жизни, когда был сбит самолет рейса MH17 и 298 человек трагически погибли. "Мы поддерживаем текущий судебный процесс в Нидерландах, чтобы обеспечить правосудие для погибших и их близких родственников, и призываем Россию к полному сотрудничеству", - подчеркнул британский министр в Twitter.

Напомним, накануне ЕС в своем заявлении к годовщине гибели рейса МН17 выразил поддержку всем усилиям по установлению истины в отношении обстоятельств катастрофы и призвал РФ признать свою ответственность.

Посольство США в заявлении к годовщине призвало Россию не прятать от суда обвиняемых по делу.

Читайте также - Российские аргументы для Гааги: как строят защиту обвиняемых по делу MH-17.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Суд по MH17 Россия
powered by lun.ua