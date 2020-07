Британия напомнила России, что нужно сотрудничать в деле MH17

Великобритания призывает Россию к полноценному сотрудничеству в деле катастрофы малайзийского Боинга рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, пишет "Европейская правда".

Рааб напомнил, что 6 лет назад 10 британских граждан лишились жизни, когда был сбит самолет рейса MH17 и 298 человек трагически погибли. "Мы поддерживаем текущий судебный процесс в Нидерландах, чтобы обеспечить правосудие для погибших и их близких родственников, и призываем Россию к полному сотрудничеству", - подчеркнул британский министр в Twitter.

Today, we remember that 6 years ago flight #MH17 was shot down & 298 people tragically lost their lives, including 10 🇬🇧 citizens. We support the ongoing trial in the Netherlands to deliver justice for those who died & for their loved ones, and call on Russia to cooperate fully