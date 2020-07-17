Литва винесе на саміт ЄС спроби Росії переписати історію

Президент Литви Гітанас Науседа має намір домагатися більш активної реакції інституцій Євросоюзу на спроби Росії спотворити історію і підніме це питання на засіданні Європейської ради.

Про це Науседа розповів, прибувши на саміт в Брюссель, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, Росії слід направити чітке повідомлення, що поведінка Москви неприйнятна і позначиться на відносинах з ЄС.

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Президент Литви каже, що політика історичної пам'яті Росії останнім часом "набуває все більш агресивні форми", а свідчать про це спроби виправдати радянсько-нацистський пакт Молотова-Ріббентропа.

"Ми повинні реагувати. Інституції ЄС повинні проводити більш проактивну політику, щоб пояснити партнерам в Росії, що ми не може миритися з такими спробами, а така політика вплине на відносини ЄС і Росії", - сказав Науседа.

У парламенті Росії розглядається законопроєкт з метою відкликати прийняте 30 років тому З'їздом народних депутатів СРСР рішення про визнання таємних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа юридично необґрунтованими і недійсними.

Президент Росії Владімір Путін також недавно оприлюднив статтю, в якій виправдовував окупацію Радянським Союзом країн Балтії.