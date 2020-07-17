Литва вынесет на саммит ЕС попытки России переписать историю

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен добиваться более активной реакции институтов Евросоюза на попытки России исказить историю и поднимет этот вопрос на заседании Европейского совета.

Об этом Науседа рассказал, прибыв на саммит в Брюссель, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, России следует направить четкое сообщение, что поведение Москвы неприемлемо и скажется на отношениях с ЕС.

Президент Литвы говорит, что политика исторической памяти России в последнее время "приобретает все более агрессивные формы", а говорят об этом попытки оправдать советско-нацистский пакт Молотова-Риббентропа.

"Мы должны реагировать. Институты ЕС должны проводить более проактивную политику, чтобы объяснить партнерам в России, что мы не можем мириться с такими попытками, а такая политика повлияет на отношения ЕС и России", - сказал Науседа.

В парламенте России рассматривается законопроект с целью отозвать принятое 30 лет назад Съездом народных депутатов СССР решение о признании тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными.

Президент России Владимир Путин также недавно обнародовал статью, в которой оправдывал оккупацию Советским Союзом стран Балтии.