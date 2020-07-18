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ЄС стурбований наміром США розширити санкції щодо "Північного потоку-2"

Субота, 18 липня 2020, 10:47

ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у заяві Жозепа Борреля, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики.

"Я глибоко стурбований тим, що Сполучені Штати почали частіше запроваджувати санкції чи погрожувати санкціями проти європейських компаній та інтересів", - заявляє Жозеп Боррель, додаючи, що останнім часом спостерігається посилення цієї тенденції - у випадках Ірану, Куби, Міжнародного кримінального суду, тепер проєктів "Північний потік-2" і Турецький потік.

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"ЄС виступає проти застосування третіми країнами санкцій щодо європейських компаній, які законно ведуть бізнес. Більш того, ЄС вважає екстериторіальне застосування санкцій таким, що суперечить міжнародному праву. Європейська політика має визначатися тут, у Європі, а не третіми країнами", - наголошує Жозеп Боррель.

Високий представник ЄС додає, що коли сторони мають спільні цілі зовнішньої та безпекової політики, то можуть отримати велику користь внаслідок скоординованих і цілеспрямованих санкцій, запроваджених разом з партнерами

"Ми бачили багато таких позитивних прикладів і продовжимо координувати дії там, де зможемо. Європейський Союз завжди відкритий до діалогу, якщо існують розбіжності щодо політики. Але це не може відбутися під загрозою санкцій", - наголосив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, держсекретар Майк Помпео 16 липня оголосив про намір скасувати виключення з санкцій для російського газопроводу "Північний потік-2" до Німеччини, яке досі звільняло трубопровід від заходів, передбачених законом CAATSA (закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій").

Відповідно, під санкції можуть потрапити особи, які станом на цей час беруть участь у фінансуванні, будівництві, прокладанні труб чи інших послугах, пов’язаних з прокладанням "Північного потоку-2" або "Турецького потоку".

Після цього свій протест вже висловили Німеччина та Австрія.

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Північний потік-2 Боррель
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