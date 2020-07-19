Франція отримала від Ірану бортові самописці збитого поблизу Тегерану літака авіакомпанії МАУ.

Про це агенції AFP заявило джерело агентства у французькому Бюро з розслідувань і аналізу безпеки цивільної авіації, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерела, "чорні скриньки" прибули країну і будуть знаходитись в агентстві з понеділка, 20 липня. Міжнародна команда з 20 членів вивчатиме їх.

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Раніше помічник глави Міністерства закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд повідомив, що 17 липня, бортові самописці "Боїнга" відправили до Парижа у супроводі представників іранської судової влади та цивільної авіації.

Як повідомлялося раніше, до розшифровки долучаться і українські фахівці.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, але згодом визнав що літак збили військові - "через людську помилку".

Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН.