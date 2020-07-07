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Україна направить у Францію двох фахівців для розшифровки самописців літака МАУ

Вівторок, 7 липня 2020, 17:19

Двоє українських фахівців долучаться до експертизи бортових самописців збитого літака МАУ, яка пройде у Франції.

Про це оголосила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, повідомляє "Європейська правда".

"Наразі триває процес передачі бортових самописців збитого Боїнга-737 до Франції, яка має необхідні технічні можливості для їх розшифрування. До проведення експертизи буде акредитовано й двох українських фахівців", - зазначила на своїй Facebook-сторінці Валерія Коломієць.

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Нагадаємо, раніше Іран заявив, що бортові самописці збитого літака МАУ будуть надіслані до Франції і їхня експертиза почнеться 20 липня. 

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран заявляє, що збиття українського авіалайнера сталося через людську помилку. 

Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до  Міжнародного суду ООН.

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Іран Франція
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