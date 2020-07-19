Во Франции подтверждают получение "черных ящиков" самолета МАУ - СМИ

Франция получила от Ирана бортовые самописцы сбитого вблизи Тегерана самолета авиакомпании МАУ.

Об этом агентству AFP заявил источник агентства во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщает "Европейская правда".

По словам источника, "черные ящики" прибыли страну и будут находиться в агентстве с понедельника, 20 июля. Международная команда из 20 членов будет изучать их.

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Ранее помощник главы Министерства иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что 17 июля, бортовые самописцы "Боинга" отправили в Париж в сопровождении представителей иранской судебной власти и гражданской авиации.

Как сообщалось ранее, к расшифровке должны присоединиться и украинские специалисты.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".

Министерство иностранных дел считает, что спор с Ираном из-за сбитого самолета завершится иском в Международный суд ООН.