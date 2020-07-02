Анкара попросила ЄС "виправити помилку" і відкрити кордони для турків

Туреччина попросила Євросоюз внести зміни до його списку так званих безпечних країн, з якими рекомендовано відкрити кордони на тлі скасування коронавірусних обмежень.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС Туреччини.

"Ми розчаровані, що Туреччина не була включена до списку третіх країн, для яких рекомендується скасувати обмеження на несуттєві поїздки до ЄС з 1 липня 2020 року…Ми очікуємо виправлення цієї помилки щодо обмеження проїзду для наших громадян якомога швидше", - йдеться у заяві.

У міністерстві наголошують, що Туреччина вжила для боротьби з пандемією коронавірусу всі необхідні заходи, "і успіх у цьому плані очевидний".

"Це рішення повинно бути прийняте на основі об'єктивних критеріїв і повинно враховувати досягнення Туреччини, які було визнано зразковими Всесвітньою організацією охорони здоров'я та міжнародною спільнотою", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Європейський союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Рада Євросоюзу своїм рішенням також дозволила відкрити в’їзд для окремих категорій українців.

Детальніше читайте у статті – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"

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