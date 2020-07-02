Литва слідом за Латвією готує заборону телеканалів мережі РФ

Литовській комісії з радіо і телебаченню буде рекомендовано заборонити телеканали контрольованої Кремлем групи RT.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Він стверджує, що така рекомендація буде представлена ​​після отримання роз'яснення Єврокомісії про те, що санкції Євросоюзу повинні поширюватися не тільки на внесених до "чорного списку" осіб, але і на контрольовані ними підприємства .

"Ми говоримо про державне новинне агентство "Росія сьогодні", іншими словами, RT. Її генеральним директором є Дмитрій Кисельов, який знаходиться під санкціями, і за статутом цього підприємства, організації він насправді є одноосібним керівником, призначеним президентом Росії, він сам призначає чиновників, встановлює структуру, політику, керує економічними, фінансовими справами цієї організації ", - сказав Лінкявічюс.

Він нагадав, що Литва ще сім років тому стала застосовувати обмеження щодо деяких російських телеканалів через розпалювання ворожнечі і підбурювання до війни, однак підкреслив, що в даному випадку йдеться про "економічні санкції". Міністр каже, що цензура контенту - "не той шлях, яким слід іти", однак попередні рішення про тимчасову заборону деяких телеканалів через пропаганду він назвав важливими з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) вирішила заборонити трансляцію в країні семи телеканалів групи RT, яка раніше діяла під брендом Russia Today.

"Отримані нами докази дуже серйозні, і ми закличемо регулятори всіх держав ЄС наслідувати наш приклад і заборонити RT на своїй території. Для таких програм немає місця ні в Латвії, ні в Євросоюзі", - зазначив голова NEPLP Івар Аболіньш.