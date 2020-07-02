Литва слідом за Латвією готує заборону телеканалів мережі РФ
Литовській комісії з радіо і телебаченню буде рекомендовано заборонити телеканали контрольованої Кремлем групи RT.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
Він стверджує, що така рекомендація буде представлена після отримання роз'яснення Єврокомісії про те, що санкції Євросоюзу повинні поширюватися не тільки на внесених до "чорного списку" осіб, але і на контрольовані ними підприємства .
"Ми говоримо про державне новинне агентство "Росія сьогодні", іншими словами, RT. Її генеральним директором є Дмитрій Кисельов, який знаходиться під санкціями, і за статутом цього підприємства, організації він насправді є одноосібним керівником, призначеним президентом Росії, він сам призначає чиновників, встановлює структуру, політику, керує економічними, фінансовими справами цієї організації ", - сказав Лінкявічюс.
Він нагадав, що Литва ще сім років тому стала застосовувати обмеження щодо деяких російських телеканалів через розпалювання ворожнечі і підбурювання до війни, однак підкреслив, що в даному випадку йдеться про "економічні санкції". Міністр каже, що цензура контенту - "не той шлях, яким слід іти", однак попередні рішення про тимчасову заборону деяких телеканалів через пропаганду він назвав важливими з міркувань безпеки.
Нагадаємо, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) вирішила заборонити трансляцію в країні семи телеканалів групи RT, яка раніше діяла під брендом Russia Today.
"Отримані нами докази дуже серйозні, і ми закличемо регулятори всіх держав ЄС наслідувати наш приклад і заборонити RT на своїй території. Для таких програм немає місця ні в Латвії, ні в Євросоюзі", - зазначив голова NEPLP Івар Аболіньш.