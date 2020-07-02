Литва вслед за Латвией готовит запрет телеканалов сети РФ

Литовской комиссии по радио и телевидению будет рекомендовано запретить телеканалы контролируемой Кремлем группы RT.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Он утверждает, что такая рекомендация будет представлена ​​после получения разъяснения Еврокомиссии о том, что санкции Евросоюза должны распространяться не только на внесенных в "черный список" лиц, но и на контролируемые ими предприятия.

"Мы говорим о государственное новостное агентство" Россия сегодня ", то есть, RT. Ее генеральным директором является Дмитрий Киселев, который находится под санкциями, и по уставу этого предприятия, организации он на самом деле является единоличным руководителем, назначенным президентом России, он сам назначает чиновников, устанавливает структуру, политику, руководит экономическими, финансовыми делами этой организации ", - сказал Линкявичюс.

Он напомнил, что Литва еще семь лет назад стала применять ограничения в отношении некоторых российских телеканалов через разжигание вражды и подстрекательство к войне, однако подчеркнул, что в данном случае речь идет о "экономические санкции". Министр говорит, что цензура контента - "не тот путь, которым следует идти", однако предыдущие решения о временном запрете некоторых телеканалов через пропаганду он назвал важными из соображений безопасности.

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) решила запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT, ранее действовала под брендом Russia Today.

"Полученные нами доказательства очень серьезны, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе", - отметил председатель NEPLP Ивар Аболиньш.