Хорватия не позволит голосовать на выборах больным COVID-19

Хорватия не позволять избирателям, инфицированным коронавирусом, голосовать на парламентских выборах 5 июля.

Это подтвердила Государственная избирательная комиссия страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Комиссия заявила в четверг, что ограничения голосования для избирателей, инфицированных коронавирусом, предусмотрено законом и служит законной цели, которая заключается в защите здоровья населения от инфекционных заболеваний.

ЦИК отметила, что избиратели с диагнозом COVID-19 не смогут голосовать, потому что они подлежат изоляции, включая запрет на контакты со всеми другими лицами, в том числе членами избирательной комиссии.

"Таким образом, ограничения прописаны в законе", - заявила комиссия, настаивая, что даже с защитными масками и перчатками членам избирательных участков, которые вступают в контакт с инфицированными, невозможно обеспечить защиту.

"Защитное оборудование, с помощью которого медицинские работники ухаживают инфицированных людей в наших больницах, подтверждает позицию УИК о том, что защита членов избирательных участков не может быть обеспечен защитной маской и перчатками", - заявила комиссия.

18 мая депутаты парламента Хорватии большинством голосов проголосовали за самороспуск этого созыва.

Предложение о роспуске парламента выдвинула правящая коалиция. Премьер-министр Хорватии и лидер Хорватского демократического союза (HDZ) Андрей Пленкович ранее заявлял, что партия сможет снова получить поддержку избирателей и рассчитывает сформировать коалицию с нынешними партнерами.