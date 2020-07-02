У Швеції кількість заражень коронавірусом перевищила 70 тисяч

У Швеції кількість підтверджених хворих на коронавірус перевищила 70 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать останні дані органів охорони здоров'я.

У країні з 10,3 млн населення кількість підтверджених заражень коронавірусом перевищила 70 тисяч, досягнувши 70 639.

У червні щоденний приріст випадків зріс, порівняно з квітнем і травнем. Цей показник неодноразово перевищував 1500 нових заражень за день, а 24 червня майже досягнув 1700 випадків.

Варто зазначити, що помітне зростання кількості нових заражень співпало у часі з рішенням Швеції про розширення тестування на хворих із помірними симптомами. На це вказують і представники органів охорони здоров'я. Підтвердженням може бути й інший важливий показник: кількість хворих у реанімації продовжує зменшуватися, починаючи з квітня.

Померли від коронавірусу за минулу добу 41 людина, а з початку епідемії - вже 5 411 хворих.

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Це суттєво більше, ніж у нордичних сусідів Швеції – 606 померлих хворих у Данії, 328 – у Фінляндії, 251 – у Норвегії.

Водночас, Швеція поки не вважає помилковим свій підхід до реагування на пандемію.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": Експеримент триватиме: чому Швеція не визнає помилкою відмову від жорсткого карантину.