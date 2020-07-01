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Шведи почали подорожувати країною майже стільки ж, як до епідемії

Середа, 1 липня 2020, 16:08

У Швеції мобільність населення всередині країни наблизилася до рівня, який спостерігався до початку епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на шведське Expressen, про це свідчать дані телекомунікаційної компанії Telia.

Після запровадження рекомендації влади уникати поїздок, яке оголосили в середині березня, мобільність всередині країни знизилася на близько 20% та залишалася на такому рівні до кінця травня. На великодні вихідні за окремими популярними напрямками люди майже не подорожували, порівняно з попереднім роком: зі Стокгольма до Готланду (також за даними Telia) приїхали на 96% менше людей, ніж торік, а переїзди з Мальмьо до Стокгольма зменшилися на 85%.

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З червня показники почали помалу зростати і минулого тижня наблизилися до рівня, який спостерігався до епідемії. Однією з причин може бути скасування з 13 червня рекомендації про обмеження поїздок всередині країни.

Особливо зросла кількість подорожей до Готланду – на майже 30%, порівняно з показниками попереднього тижня.

Найменше зростає мобільність на півночі країни.

За останню добу у Швеції віід коронавірусу померли 37 осіб, збільшивши загальну кількість померлих до 5370. Загальна кількість заражень у Швеції з 10,3 млн населення досягла 69 692 випадків.

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Швеція Коронавірус
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