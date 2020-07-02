В Швеции число заражений коронавирусом превысило 70 тысяч

В Швеции число подтвержденных больных коронавирусом превысило 70 тысяч.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют последние данные органов здравоохранения.

В стране с 10,3 млн населения количество подтвержденных заражений коронавирусом достигло 70 639.

В июне ежедневный прирост новых случаев вырос, по сравнению с апрелем и маем. Этот показатель неоднократно превышал 1500 новых заражений в день, а 24 июня почти достиг 1700 случаев.

Стоит отметить, что заметный рост количества новых заражений совпадает во времени с решением Швеции о расширении тестирования на пациентов с умеренными симптомами. На этот фактор указывают и представители органов здравоохранения.

Подтверждением может быть и другой важный показатель: количество больных в реанимации продолжает уменьшаться с апреля месяца.

Умерли от коронавируса за минувшие сутки 41 человек, а с начала эпидемии - уже 5411 больных.

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Это существенно больше, чем у нордических соседей Швеции - 606 умерших в Дании, 328 в Финляндии, 251 в Норвегии.

В то же время, Швеция пока не считает ошибкой свой подход к реагированию на пандемию.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": Эксперимент продлится: почему Швеция не признает ошибкой отказ от жесткого карантина.