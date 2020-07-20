В аеропорту Вроцлава оштрафували чоловіка, який пожартував, що везе зброю

500 злотих – близько 3,5 тисяч гривень – штрафу доведеться сплатити полякові, який на контролі в аеропорту жартома сказав, що везе у багажі зброю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє РАР.

Випадок стався в аеропорту Вроцлава у неділю. 39-річний пасажир, мешканець Щецина, який мав прямувати із Вроцлава до Тенеріфе, на контролі жартома сказав, що має у багажі зброю – "гранати та автомати Калашникова", розповіла деталі речниця прикордонної служби.

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Працівники аеропорту не зрозуміли жарту і викликали на місце прикордонників. Пасажира та його багаж перевірили на наявність заборонених предметів, але таких не виявили.

"Чоловік пояснив, що просто пожартував. Його після цього проінформували, що такі жарти мають наслідки. Прикордонники оштрафували його на 500 злотих", - розповіла речниця.

У посадці на рейс після цього йому не відмовили.