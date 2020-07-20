В аэропорту Вроцлава оштрафовали мужчину, который пошутил, что везет оружие

500 злотых - около 3500 гривен - штрафа придется заплатить поляку, который на контроле в аэропорту пошутил, что везет в багаже ​​оружие.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает РАР.

Случай произошел в аэропорту Вроцлава в воскресенье. 39-летний пассажир, житель Щецина, который проходил контроль перед посадкой на рейс из Вроцлава в Тенерифе, в шутку сказал сотрудникам аэропорта, что везет в багаже ​​оружие - "гранаты и автоматы Калашникова", рассказала детали пресс-секретарь пограничной службы.

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Работники аэропорта не поняли шутки и вызвали на место пограничников. Пассажира и его багаж проверили на наличие запрещенных предметов, но таких не обнаружили.

"Мужчина объяснил, что просто пошутил. Его после этого проинформировали, что такие шутки имеют последствия. Пограничники оштрафовали его на 500 злотых", - рассказала пресс-секретарь.

В посадке на рейс после этого ему не отказали.