5 держав зробили заяву про передачу Іраном чорних скриньок літака МАУ

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи збитого літака МАУ, до якої входять Україна, Канада, Швеція, Велика Британія та Афганістан, привітали передачу бортових самописців літака до Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві групи на сайті МЗС України.

"Цей крок є давно очікуваним, хоча й лише одним з кроків в напрямку завершення технічного розслідування. Ми ще раз повторюємо нашу вимогу до Ірану провести повне, прозоре та незалежне технічне розслідування, яке б відповідало міжнародним стандартам", - сказано в заяві.

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Міжнародна група продовжуватиме роботу задля забезпечення прозорості, відповідальності та справедливості, включаючи виплату компенсацій сім’ям жертв цієї жахливої трагедії, йдеться у заяві.

Президент Зеленський у окремій заяві назвав направлення самописців "правильним кроком у напрямку завершення розслідування збиття літака".

Він зазначив, що рідні та близькі загиблих повинні отримати належні компенсації від іранської сторони.

"Іран має провести повне, прозоре та незалежне розслідування відповідно до міжнародних стандартів", - заявив український президент на своїй сторінці Facebook.

"Впевнений, що бездоганна репутація французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації й участь найкращих канадських, американських та українських експертів забезпечить максимальний рівень міжнародного визнання результатів такого дослідження" - додав Зеленський.

Нагадуємо, вранці 20 липня іранські слідчі прибули у французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації з бортовими самописцями літака МАУ, який був збитий над Тегераном у січні.

В роботі з розшифровки самописців у Франції візьмуть участь представники кількох організацій, в тому числі МАУ, а також слідчі з України, Швеції, США, Великої Британії і Канади.