Військовий вертоліт Нідерландів розбився на Карибах, двоє загиблих

Нідерландський військовий вертоліт зазнав аварії в Карибському морі недалеко від острова Аруба, в результаті чого загинули двоє з чотирьох осіб на борту.

Про це в понеділок заявило міністерство оборони Нідерландів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вертоліт упав на відстані близько 12,5 км від узбережжя острова, який входить до складу Нідерландів. Командувач Збройними силами країни Роб Бауер зазначив, що поки не ясно, що призвело до аварії вертольота.

Читайте також В горах Туреччини розбився розвідувальний літак, 7 загиблих

В результаті падіння вертольота загинула 34-річна пілот Крістіне Мартенс і 33-річний тактичний координатор Ервін Уорніс. За словами Бауера, двоє інших членів екіпажу не отримали серйозних травм.

Поки триватиме розслідування катастрофи, всі вертольоти NH90 Нідерландів припинять польоти до подальшого повідомлення.

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що був шокований аварією і висловив співчуття сім'ям загиблих.

Нагадаємо, торік у листопаді 13 французьких військових загинули в Малі в результаті випадкового зіткнення двох вертольотів під час бойової операції проти джихадистів.