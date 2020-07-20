Военный вертолет Нидерландов разбился на Карибах, двое погибших

Нидерландский военный вертолет потерпел крушение в Карибском море недалеко от острова Аруба, в результате чего погибли двое из четырех человек на борту.

Об этом в понедельник заявило министерство обороны Нидерландов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вертолет упал на расстоянии около 12,5 км от побережья острова, который входит в состав Нидерландов. Командующий Вооруженными силами страны Роб Бауэр отметил, что пока неясно, что привело к аварии вертолета.

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В результате падения вертолета погибли 34-летняя пилот Кристине Мартенс и 33-летний тактический координатор Эрвин Уорнис. По словам Бауэра, двое других членов экипажа не получили серьезных травм.

Пока будет продолжаться расследование катастрофы, все вертолеты NH90 Нидерландов прекратят полеты до дальнейшего уведомления.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что был шокирован аварией и выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, в ноябре прошлого года 13 французских военных погибли в Мали в результате случайного столкновения двух вертолетов во время боевой операции против джихадистов.