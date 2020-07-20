Європарламент пригрозив заблокувати порятунок економіки ЄС, нагадавши про вимоги

Європейський парламент не підтримає пакет заходів з відновлення економіки на тлі коронавірусу, про який вже 4 дні домовляються лідери ЄС в Брюсселі, якщо він не відповідатиме певним умовам.

Про це у понеділок заявив глава Європейського парламенту Давід Сассолі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Саміт ЄС розтягнувся на чотири дні замість запланованих двох, оскільки країни-члени Євросоюзу сперечаються через наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом понад 1 трлн євро і фонд відновлення економіки після пандемії обсягом 750 млрд євро.

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Євродепутати хочуть, щоб обговорюваний пакет включав заходи щодо захисту верховенства права, які могли б заморозити фінансування країн, що порушують демократичні принципи. Угорщина та Польща погрожують накласти вето на пакет, якщо їхні виплати будуть залежати від зазначених умов.

Європарламентарі також хочуть покласти край скороченню внесків в загальну скарбницю ЄС, яким зараз користуються багаті "чисті" країни-платники.

Парламент хоче, щоб нові податки ЄС допомогли повернути 750 мільярдів євро, які комісія планує запозичити на ринку, щоб створити фонд відновлення для країн-членів. Обговорюються можливі нові збори на викиди вуглекислого газу і одноразові пластикові відходи.

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Глава Європарламенту Давід Сассолі сказав лідерам ЄС, що навіть якщо вони укладуть угоду, пакет все одно повинен отримати схвалення Європейського парламенту.

"Європейський парламент визначив свої пріоритети і очікує, що вони будуть виконані. Якщо ці умови не будуть в достатній мірі виконані, Європейський парламент не дасть свою згоду", - заявив Сассолі.

Очікується, що лідери ЄС зберуться на пленарне засідання у понеділок о 16:00. У неділю ввечері, після трьох днів безплідних переговорів, глава Євроради Шарль Мішель закликав лідерів подолати свої фундаментальні розбіжності і домовитися про бюджет і фонд відновлення.