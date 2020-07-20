Кіно з човна на Сені: у Парижі відкрили перший "кінотеатр на воді"
У Парижі з’явився перший "кінотеатр на воді", у якому глядачі, замість звичайного залу, розміщуються у човнах.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Перший сеанс в імпровізованому кінотеатрі на Сені відбувся минулої суботи: люди могли дивитися кінокомедію "Щасливі невдахи" (Le Grand Bain), розмістившись у 38 електричних човнах – на відкритому повітрі і безпечній дистанції.
У кожному човні можуть розміститися 6 людей, за умови, що вони з однієї компанії.
Ще частину глядачів розмістили на дерев’яному помості просто неба.
Організатори – представники проєкту "Паризькі пляжі" - планують і наступні подібні покази.
Кінотеатри у Франції вже відкрилися після карантину, але кількість відвідувачів залишається незначною.
Нагадаємо, від сьогодні у Франції почала діяти вимога носити маску у всіх закритих громадських місцях. За її порушення загрожує штраф у розмірі 135 євро.