Кино с лодки на Сене: в Париже открыли первый "кинотеатр на воде"

В Париже появился первый "кинотеатр на воде", в котором зрители, вместо обычного зала, размещаются в лодках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Первый сеанс в импровизированном кинотеатре на Сене состоялся в субботу: люди могли смотреть кинокомедию "Счастливые неудачники" (Le Grand Bain), разместившись в 38 лодках - на открытом воздухе и безопасной дистанции.

В каждой лодке могут разместиться 6 человек, при условии, что они из одной компании.

Еще часть зрителей разместили на деревянном помосте под открытым небом.

Организаторы - представители проекта "Парижские пляжи" - планируют и последующие подобные сеансы.

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Кинотеатры во Франции уже открылись после карантина, но количество посетителей остается незначительным.

В министерстве здравоохранения Франции отмечают, что в стране обнаружили более 400 очагов возгорания коронавируса и предупреждают о риске "второй волны".

Напомним, с сегодняшнего дня во Франции начала действовать требование носить маску во всех закрытых общественных местах. За нарушение грозит штраф в размере 135 евро.