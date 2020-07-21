В Германии начинают суд над мужчиной, который в прошлом году напал на синагогу в Халле

В Германии начинается суд над мужчиной, который в 2019 году совершил нападение на синагогу в Халле, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Нападение произошло в прошлом году 9 октября, в еврейский религиозный праздник Йом-Кипур, День искупления. Вооруженный огнестрельным оружием нападающий попытался ворваться в синагогу. Сначала он стрелял в тяжелые деревянные двери здания, затем попытался взорвать их, но двери выдержали.

После этого мужчина застрелил случайную прохожую - 40-летнюю женщину, а затем 20-летнего мужчину, продавца кебабов в киоске рядом. Еще два человека получили серьезные ранения.

Нападающий оказался 28-летним Штефаном Б., выходцем из этой же федеральной земли. Ему предъявляют обвинения в двойном убийстве и покушении на убийство, среди ряда других.

Сообщается, что всего у него были при себе 8 единиц огнестрельного оружия, несколько взрывных устройств, шлем и защитный жилет.

"Штефан Б. планировал убить своих сограждан еврейской веры через свои антисемитские, расистские и ксенофобские убеждения", - отмечают прокуроры.

Слушания по делу начались сегодня в Магдебурге.

Ожидается, что рассмотрение дела продлится до 14 октября.

Напомним, вскоре после теракта в Халле комитет по правовым вопросам Бундестага отстранил своего председателя, члена ультраправой партии "Альтернатива для Германии", за его провокационные заявления по этому поводу.