У Німеччині побільшало нападів на ґрунті антисемітизму 

У Німеччині торік суттєво зросла кількість злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Як заявив глава МВС Горст Зеєгофер у середу, число злочинів виросло на 13% і склало 2 032.

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При цьому 93% злочинів скоїли представники ультраправої ідеології. "Ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити захист нашого народу", - прокоментував тривожну статистику міністр.

Загалом минулого року органи безпеки зареєстрували 41 777 злочинів, які вважаються політично мотивованими. Це на 14% більше, ніж в попередньому році.

Водночас кількість злочинів, скоєних на релігійному ґрунті, знизилася на 27%.

У лютому Рада Європи забила тривогу через посилення ультранаціоналізму і ксенофобії в Європі.

Торік Німеччину шокувала стрілянина біля синагоги на сході країни, в якій двоє людей загинули.

Уряд Меркель погодився змінити закон про зброю, посилити переслідування онлайн-ненависті і збільшити фінансову підтримку проєктів по боротьбі з антисемітизмом і ультраправим екстремізмом.