У Німеччині побільшало нападів на ґрунті антисемітизму
У Німеччині торік суттєво зросла кількість злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.
Як заявив глава МВС Горст Зеєгофер у середу, число злочинів виросло на 13% і склало 2 032.
При цьому 93% злочинів скоїли представники ультраправої ідеології. "Ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити захист нашого народу", - прокоментував тривожну статистику міністр.
Загалом минулого року органи безпеки зареєстрували 41 777 злочинів, які вважаються політично мотивованими. Це на 14% більше, ніж в попередньому році.
Водночас кількість злочинів, скоєних на релігійному ґрунті, знизилася на 27%.
У лютому Рада Європи забила тривогу через посилення ультранаціоналізму і ксенофобії в Європі.
Торік Німеччину шокувала стрілянина біля синагоги на сході країни, в якій двоє людей загинули.
Уряд Меркель погодився змінити закон про зброю, посилити переслідування онлайн-ненависті і збільшити фінансову підтримку проєктів по боротьбі з антисемітизмом і ультраправим екстремізмом.