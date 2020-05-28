Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Від коронавірусу помер депутат парламенту Франції

У МЗС призначили спецпредставника з питань санкційного тиску на Росію

США готуються надати Україні військову допомогу з огляду на прогрес у реформах

Меркель перед головуванням в ЄС: Росія завдасть нам клопоту






У Німеччині побільшало нападів на ґрунті антисемітизму 

Четвер, 28 травня 2020, 09:59

У Німеччині торік суттєво зросла кількість злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Як заявив глава МВС Горст Зеєгофер у середу, число злочинів виросло на 13% і склало 2 032. 

Читайте також
Німецький суд відмовився прибрати антисемітський барельєф зі стіни середньовічної церкви

При цьому 93% злочинів скоїли представники ультраправої ідеології. "Ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити захист нашого народу", - прокоментував тривожну статистику міністр. 

Загалом минулого року органи безпеки зареєстрували 41 777 злочинів, які вважаються політично мотивованими. Це на 14% більше, ніж в попередньому році. 

Водночас кількість злочинів, скоєних на релігійному ґрунті, знизилася на 27%.

У лютому Рада Європи забила тривогу через посилення ультранаціоналізму і ксенофобії в Європі.

Торік Німеччину шокувала стрілянина біля синагоги на сході країни, в якій двоє людей загинули.

Уряд Меркель погодився змінити закон про зброю, посилити переслідування онлайн-ненависті і збільшити фінансову підтримку проєктів по боротьбі з антисемітизмом і ультраправим екстремізмом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua