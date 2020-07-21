Ексміністра фінансів Румунії вдруге засудили за корупцію на 6,5 років

Румунський суд засудив колишнього міністра фінансів Даріуса Валкова до 6,5 років ув'язнення за хабарництво та торгівлю впливом при укладенні контрактів на державні роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

43-річний Валков, який також був економічним радником уряду та автором багатьох суперечливих скорочень податків і цінових обмежень тодішніх соціал-демократів, заперечував вчинення протиправних дій.

Вирок не є остаточним і його можна оскаржити.

У 2018 році Валкова засудили до 8 років позбавлення волі за торгівлю впливом та відмивання грошей в окремій справі, вирок також очікує на апеляцію.

Обидві справи стосуються хабарництва при укладенні контрактів на державні роботи, в той час коли Валков займав посаду мера міста Слатина на півдні Румунії у 2004-2012 роках, заявили антикорупційні прокурори.

Антикорупційна прокуратура у 2015 році звинуватила Валкова у вимаганні хабаря від бізнесмена, який попросив його застосувати свій вплив, щоб допомогти його компанії виграти публічні торги.

В обмін на це Валков попросив 20 % вартості контракту, а потім відмив гроші.

Прокурори конфіскували у нього три золоті зливки, 172 картини вартістю близько 1 мільйона євро, і заморозили його рахунки для відшкодування збитків.