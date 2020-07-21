Экс-министра финансов Румынии во второй раз осудили за коррупцию на 6,5 лет
Румынский суд приговорил бывшего министра финансов Дариуса Валкова к 6,5 годам заключения за взяточничество и торговлю влиянием при заключении контрактов на государственные работы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
43-летний Валков, который также был экономическим советником правительства и автором многих противоречивых решений о сокращении налогов и ценовых ограничениях тогдашних правящих социал-демократов, отрицал совершение противоправных действий.
Приговор не является окончательным и его можно обжаловать.
В 2018 году Валкова приговорили к 8 годам лишения свободы за торговлю влиянием и отмывание денег в отдельном деле, приговор также ожидает апелляцию.
Оба дела касаются взяточничества при заключении контрактов на государственные работы, в то время, когда Валков занимал должность мэра города Слатина на юге Румынии в 2004-2012 годах, заявили антикоррупционные прокуроры.
Антикоррупционная прокуратура в 2015 году обвинила Валкова в вымогательстве взятки от бизнесмена, который попросил его применить свое влияние, чтобы помочь его компании выиграть публичные торги.
В обмен на это Валков попросил 20% стоимости контракта, а затем отмыл деньги.
Прокуроры конфисковали у него три золотых слитка, 172 картины стоимостью около 1 миллиона евро, и заморозили его счета для возмещения убытков.