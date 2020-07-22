На Мальті знайшли пораненим посередника у резонансному вбивстві журналістки

Посередник, який зізнався в участі в убивстві мальтійської журналістки Дафне Каруани Галісії, отримав серйозні ножові поранення в області горла і тулуба за кілька годин до того, як дати свідчення у цій справі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У вівторок, за словами поліції, колишній таксист Мелвін Теума був знайдений в калюжі крові у себе вдома. Він перебуває у лікарні в критичному стані.

У листопаді Теума був помилуваний в обмін на свідчення щодо вбивства журналістки внаслідок вибуху в її машині у жовтні 2017 року.

Досі його свідчення були пов'язані з бізнесменом Йоргеном Фенеком, ймовірним організатором вбивства, який був арештований в кінці листопада і звинувачений у співучасті в убивстві. Фенек очікує суду і заперечує звинувачення.

"Перші ознаки вказують на те, що Мелвін Теума сам завдав собі шкоди, але розслідування триває", - йдеться в заяві поліції.

Теуму з пораненнями знайшли офіцери поліції, які цілодобово охороняли його.

Інцидент стався, коли Теума готувався дати свідчення у справі в суді в Валлетті в середу.

Теума стверджує, що він діяв як посередник, заплативши трьом чоловікам, які звинувачуються в установці бомби в автомобіль нібито за наказом Фенека.