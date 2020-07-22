На Мальте нашли раненым посредника в резонансном убийстве журналистки

Посредник, который признался в участии в убийстве мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галисии, получил серьезные ножевые ранения в области горла и туловища за несколько часов до того, как должен был дать показания по этому делу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Во вторник, по словам полиции, бывший таксист Мелвин Теума был найден в луже крови у себя дома. Он находится в больнице в критическом состоянии.

В ноябре Теума был помилован в обмен на показания по убийству журналистки в результате взрыва в ее машине в октябре 2017 года.

До сих пор его показания были связаны с бизнесменом Йоргеном Фенеком, вероятным организатором убийства, который был арестован в конце ноября и обвинен в соучастии в убийстве. Фенек ожидает суда и отрицает обвинения.

"Первые признаки указывают на то, что Мелвин Теума сам нанес себе вред, но расследование продолжается", - говорится в заявлении полиции.

Теуму с ранениями нашли офицеры полиции, которые круглосуточно охраняли его.

Инцидент произошел, когда Теума готовился дать показания по делу в суде в Валлетте в среду.

Теума утверждает, что он действовал в качестве посредника, заплатив трем мужчинам, которые обвиняются в установке бомбы в автомобиль якобы по приказу Фенека.