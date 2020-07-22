Германия вводит тесты в аэропортах для приезжих из стран с высоким риском

Путешественники, въезжающие в Германию из стран повышенного риска инфицирования коронавирусом, должны будут проходить тестирование в аэропортах.

Такое решение согласовали министры здравоохранения федеральных земель Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

До сих пор путешественники из стран с высоким риском обязаны были проходить карантин в течение 14 дней, хотя эту меру было трудно осуществить.

Люди, въезжающие в Германию из стран с низким уровнем риска, таких как Франция, Испания, Греция и большинство стран ЕС, не должны будут проходить тестирование по новому правилу.

Германия считает, что может избежать второй волны коронавируса, если люди будут бдительными, особенно во время летнего отпуска.

В то же время власть обеспокоена поездками за границу, особенно на Майорку, где отдыхающие игнорируют правила социального дистанцирования.

В Германии действуют требования соблюдения безопасной дистанции и ношение масок для лица в магазинах и в общественном транспорте, и, вероятно, они останутся обязательными в течение ближайших месяцев.