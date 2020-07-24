В готелях Рима у червні було на 99% іноземних туристів менше, ніж зазвичай

Індустрія туризму в Римі продовжує відчувати наслідки пандемії коронавірусу, незважаючи на те, що багато європейських країн знову відкрили свої кордони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

За даними організації Ente Batellrale Turismo del Lazio (EBTL), в червні в готелях і гостьових будинках італійської столиці зупинилися лише 6 300 іноземних гостей, що на 99% менше в порівнянні з тим же місяцем минулого року.

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У червні 2019 року понад 773 тисячі іноземних гостей зупинялися в Римі на ніч. "Зараз із 1200 місць ночівлі відкрито тільки близько 200", - зазначив у коментарі агентству представник асоціації готелів Federalberghi.

У 2019 році в римських готелях та місцях проживання було зареєстровано 19,4 мільйона заїздів, додав він.

Число внутрішніх туристів у Римі також скоротилося на 88% у порівнянні з минулим роком, досягнувши в червні близько 44 400 осіб.

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Таким чином в минулому місяці місто відвідали близько 51 тисячі гостей, що є різким спадом в порівнянні з 1,16 млн в минулому році.

3 червня Італія знову відкрила свої кордони для більшості громадян ЄС. Країна опинилася серед найбільш постраждалих від пандемії з понад 35 тисячами померлих.

Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

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