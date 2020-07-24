В отелях Рима в июне было на 99% иностранных туристов меньше, чем обычно

Индустрия туризма в Риме продолжает испытывать последствия пандемии коронавируса, несмотря на то, что многие европейские страны вновь открыли свои границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

По данным организации Ente Batellrale Turismo del Lazio (EBTL), в июне в отелях и гостевых домах итальянской столицы остановились лишь 6300 иностранных гостей, что на 99% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В июне 2019 года более 773 тысяч иностранных гостей останавливались в Риме на ночь. "Сейчас с 1200 мест ночевки открыто только около 200", - отметил в комментарии агентству представитель ассоциации гостиниц Federalberghi.

В 2019 году в римских гостиницах и местах проживания было зарегистрировано 19,4 миллиона заездов, добавил он.

Число внутренних туристов в Риме также сократилось на 88% по сравнению с прошлым годом, достигнув в июне около 44 400 человек.

Таким образом в прошлом месяце город посетили около 51 тысячи гостей, является резким спадом по сравнению с 1,16 млн в прошлом году.

3 июня Италия вновь открыла свои границы для большинства граждан ЕС. Страна оказалась среди наиболее пострадавших от пандемии с более 35 тысячами погибших.

Напомним, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.