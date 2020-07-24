В Італії визначили дату старту апеляційного процесу в справі Марківа

Апеляційний процес у справі нацгвардійця Віталія Марківа в Італії розпочнеться 29 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила журналістка Ольга Токарюк, що висвітлює справу Марківа.

За інформацією з власних джерел журналістки, попередньо планується два засідання, 29 вересня і 1 жовтня. Розглядатиме справу апеляційний суд присяжних Мілана.

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Минулого року суд італійського міста Павія визнав винним Віталія Марківа за звинуваченням у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Його засудили до 24 років ув'язнення.

Розгляд оскарження вироку очікувався минулої весни, але через пандемію коронавірусу його відклали на осінь.

За даними "Радіо Свобода", захист виступив за відкритий режим засідань з присутністю підсудного в залі. Якщо інші сторони процесу висловлять бажання про дистанційну участь у засіданнях, суд може задовольнити їхнє прохання.

У клопотанні захист просить остаточно і беззастережно виправдати Віталія Марківа через відсутність доказів.

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На відміну від річного суду у Павії (18 засідань), процес у Мілані буде значно коротшим. Згідно з судовою процедурою, відбудеться виступ представника суду про загальний стан і зміст справи, доповідь генерального прокурора й цивільних позивачів та виступ сторони захисту.

Очікують максимум три засідання, якщо суд не впровадить до процесу нових елементів справи, які вже надала і ще має додати, зокрема, сторона захисту українського солдата. За такого розвитку ситуації, вердикт можна очікувати вже у жовтні.

У разі залучення нових матеріалів або проведення додаткового розслідування чи технічних експертиз, апеляційний процес затягнеться.

Зараз Віталій Марків перебуває у тюрмі суворого режиму біля Мілана.