В Италии определили дату старта апелляционного процесса по делу Маркива

Апелляционный процесс по делу нацгвардейца Виталия Маркива в Италии начнется 29 сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила журналистка Ольга Токарюк, освещающая дело Маркива.

По информации из собственных источников журналистки, предварительно планируется два заседания, 29 сентября и 1 октября. Рассматривать дело будет апелляционный суд присяжных Милана.

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В прошлом году суд итальянского города Павия признал виновным Виталия Маркива по обвинению в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Обжалование приговора ожидался прошлой весной, но из-за пандемии коронавируса его отложили на осень.

По данным "Радио Свобода", защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Если другие стороны процесса выразят желание о дистанционном участии в заседаниях, суд может удовлетворить их просьбу.

В ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Виталия Маркива из-за отсутствия доказательств.

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В отличие от годового суда в Павии (18 заседаний), процесс в Милане будет значительно короче. Согласно судебной процедуре, состоится выступление представителя суда об общем состоянии и содержание дела, доклад генерального прокурора и гражданских истцов и выступление стороны защиты.

Ожидается максимум три заседания, если суд не включит в процесс новые элементы дела, которые уже предоставила и еще должна приложить, в частности, сторона защиты украинского солдата. При таком развитии ситуации, вердикт можно ожидать уже в октябре.

В случае привлечения новых материалов или проведения дополнительного расследования или технических экспертиз, апелляционный процесс затянется.

Сейчас Виталий Маркив находится в тюрьме строгого режима близ Милана.