В МИД рассказали, что показала расшифровка "черных ящиков" сбитого лайнера МАУ

Результаты расшифровки во Франции информации из "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ убедили всех участников международного расследования в тому, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.

Об этом "Европейской правде" сообщили в МИД Украины.

В министерстве подтвердили, что во Франции завершена расшифровка бортовых регистраторов самолета рейса PS752, и что информация с параметрического (FDR) и языкового (CVR) регистраторов самолета полностью расшифрована.

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По информации МИД, данные с FDR показали, что с начала работы регистратора до момента остановки записи никаких технических отказов или других негативных факторов, которые могли повлиять на безопасность выполнения полета, не было обнаружено.

Информация с CVR тоже показала отсутствие каких-либо отклонений в работе экипажа с момента запуска двигателей до остановки записи речевого регистратора.

"Результаты расшифровки информации с "черных ящиков", выполненной в лаборатории Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (Франция), убедили всех участников международного расследования в тому, что катастрофа рейса PS752 произошла вследствие ракетной атаки", - рассказали "Европейской правде" в МИД.

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В министерстве добавили, что международная комиссия по техническому расследованию, в состав которой входят эксперты НБРАП и "Международных авиалиний Украины", продолжает работу, соблюдая международные практики технического расследования авиационных событий.

Ранее заместитель главы МИД Евгений Енин сообщил, что расшифровка "черных ящиков" сбитого в Иране украинского авиалайнера МАУ подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет.

Украина ждет иранскую сторону с визитом для первого раунда двусторонних переговоров о катастрофе на следующей неделе, добавил он.