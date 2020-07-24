Туреччина санкціонувала арешти ще 102 осіб за підозрою у зв’язках з Гюленом

У Туреччині за останні три дні видали ордери на арешти ще 102 осіб, нібито пов’язаних з Фейтуллахом Гюленом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Turkish Minute.

Прокурори видали ордери на арешт 102 осіб, серед них і діючих військовослужбовців за підозрою у зв'язках з мусульманським проповідником Фетхуллахом Гюленом. Туреччина звинувачує його у невдалій спробі державного перевороту в 2016 році.

За інформацією агентства Anadolu, частину цих людей вже затримали.

У 4-ту річницю спроби перевороту міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що загалом за звинуваченнями у причетності до спроби перевороту затримали 282 790 осіб, з них майже 95 тисяч у підсумку заарештували.

25 912 з них досі залишаються за ґратами. Серед засуджених до ув’язнення – співробітник консульства США.

Нагадаємо, 15 липня 2016 року група офіцерів здійснила спробу державного перевороту для повалення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Під час цього близько 250 людей загинули і більше 2000 отримали поранення.

Туреччина звинуватила в спробі перевороту мусульманського проповідника Фейтуллаха Гюлена та почала масові арешти людей, які нібито були пов’язані з ним.

За звинуваченнями у зв’язках з Гюленом з державних посад звільнили близько 130 000 осіб.

Гюлен, який з 1999 року живе в добровільному вигнанні в США, заперечує свою причетність до спроби державного перевороту.

Колись він був союзником Ердогана і допоміг релігійній консервативній Партії справедливості і розвитку (ПСР) турецького президента прийти до влади. Але після цього союзники розійшлися.

У травні 2016 року рух Гюлена було оголошено в Туреччині терористичною організацією.

У 2018 році Україна видала Туреччині кількох прихильників Гюлена.