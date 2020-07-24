Турция санкционировала аресты еще 102 человек по подозрению в связях с Гюленом

В Турции за последние три дня выдали ордеры на арест еще 102 человек, якобы связанных с Фейтуллахом Гюленом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Turkish Minute.

Прокуроры выдали ордеры на арест 102 человек, среди них и действующих военнослужащих, по подозрению в связях с мусульманским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Турция обвиняет его в неудачной попытке государственного переворота в 2016 году.

По информации агентства Anadolu, часть этих людей уже задержали.

В 4-ю годовщину попытки переворота министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в целом по обвинению в причастности к попытке переворота задержали 282 790 человек, из них почти 95 000 в итоге арестовали.

25 912 из них до сих пор остаются за решеткой. Среди приговоренных к заключению - сотрудник консульства США.

Напомним, 15 июля 2016 года группа офицеров предприняла попытку государственного переворота для свержения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время событий около 250 человек погибли и более 2000 получили ранения.

Турция обвинила в попытке переворота мусульманского проповедника Фейтуллаха Гюлена и начала массовые аресты людей, которые якобы были связаны с ним. По обвинению в связях с Гюленом с государственных должностей уволили около 130 000 человек.

Гюлен, который с 1999 года живет в добровольном изгнании в США, отрицает свою причастность к попытке государственного переворота.

Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (ПСР) турецкого президента прийти к власти. Но после этого союзники разошлись.

В мае 2016 года движение Гюлена было объявлено в Турции террористической организацией.

В 2018 году Украина выдала Турции нескольких сторонников Гюлена.