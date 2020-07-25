У Болгарії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 10 тисяч осіб

Число випадків інфікування коронавірусом в Болгарії з початку епідемії перевищило 10 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

За останню добу в країні підтверджено 270 нових випадків Covid-19 при 5963 виконаних тестів. Загальна кількість заражених досягла 10 123 осіб.

За добу серед інфікованих зафіксовано 8 летальних випадків, 221 пацієнт видужав, 4534 випадків залишаються активними.

Більшість нових випадків підтверджені в Софії (55) і в Пловдиві (39). Болгарська столиця залишається найбільшим осередком поширення коронавірусу.

Примітно, що з перших зареєстрованих випадків 8 березня до початку червня позитивних зразків було близько 5000. Однак тільки за останній місяць це число практично подвоїлося.

У Болгарії до 31 липня продовжує діяти режим надзвичайної епідемічної ситуації. Чи буде він продовжений, ще невідомо, але Національний оперативний штаб вже оголосив, що буде рекомендувати це. Частина обмежувальних заходів залишається в силі.

Як відомо, Болгарія відкрила свої кордони для українців. Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

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